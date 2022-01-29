В Швеции объяснили нападение «армии дронов» на страну

Шведская полиция получила около 200 сигналов о полетах неопознанных беспилотников над охраняемыми объектами, в том числе несколькими атомными электростанциями (АЭС) и двумя аэропортами. По словам правоохранителей, нет никаких подтверждений, что за какими-то из этих инцидентов стоит иностранная держава, сообщает в субботу газета Dagens Nyheter.

«Из примерно 200 инцидентов, которые мы расследовали, мы не смогли увидеть это [принадлежности дронов иностранному государству]», — пояснил газете руководитель отдела по расследованию инцидентов с беспилотниками Пер Энгстрём.

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Большинство дел не имело никакого продолжения, поскольку, как выяснилось, речь в них шла либо о разрешенных полетах, либо о каких-то других объектах, принятых за дроны. Продолжается расследование около 30 поступивших сигналов. Те же, что касаются АЭС, переданы в полицию безопасности СЕПО.

«Мы занимаемся охраняемыми объектами, имеющими особое значение для инфраструктуры и, следовательно, безопасности страны. В отдельных случаях — нарушением электроснабжения», — сообщил телеканалу SVT заместитель главного прокурора Ханс Ирман, ведущий расследование в СЕПО.

18 января министр обороны Швеции Петер Хультквист в интервью газете Aftonbladet не исключил, что замеченные над АЭС и аэропортами Кируны и Лулео беспилотники в принципе могли принадлежать другому государству и быть «из арсенала иностранной державы». Полиция сообщила, что расследует появление неопознанных беспилотников над аэропортами Кируны и Лулео 13 и 14 января соответственно. 14 января дроны были замечены также над атомными электростанциями Форсмарк, Оскарсхамн и Рингхальс.