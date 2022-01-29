Ученые назвали симптом, указывающий на опасные последствия «долгого ковида»

Наличие одышки у переболевших коронавирусной инфекцией людей указывает на долгосрочные последствия болезни. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на исследования ученых Оксфордского университета.

Эксперты проверили МРТ-визуализацию легких с использованием гиперполяризованного ксенона у 36 человек, болевших COVID-19.

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Пациенты вдыхали ксенон наподобие кислорода, пока лежали в сканере, а ученые наблюдали за газообменом в легочных альвеолах. В итоге ксенон позволил установить, что газ плохо переносится из легких в кровоток у пациентов с «долгим ковидом», то есть у них появляется одышка.

«Теперь нам предстоит ответить на ряд важных вопросов, например, у какого процента пациентов с длительным ковидом будут аномальные результаты сканирования МРТ, а также каковы масштабы этих аномалий, причины и долгосрочные последствия», — заявили ученые.