Токаев пообещал рассказать о причинах массовых беспорядков в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев расскажет о причинах и последствиях январских массовых беспорядков в интервью, которое покажут в субботу на республиканском телеканале «Хабар». Об этом сообщил пресс-секретарь президента Берик Уали.

«Сегодня в 20:00 [17:00 мск] телеканалы «Хабар» и «Хабар-24″ покажут эксклюзивное интервью главы государства Касым-Жомарта Токаева. Президент ответит на волнующие общество вопросы о причинах и последствиях трагических январских событий, дальнейших политических и социальных реформах, взаимоотношениях с ключевыми внешнеполитическими партнерами Казахстана», — написал Уали в Facebook.

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В начале января в Казахстане произошли массовые беспорядки, их участники нападали на полицейских и военных. Президент Касым-Жомарт Токаев заявил о попытке госпереворота. К 7 января ситуацию удалось стабилизировать, 19 января по всей стране был снят режим ЧП. По данным властей, в результате этих событий погибли 225 человек, более 4,5 тыс. пострадали.