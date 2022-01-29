Вот что «Байрактар» животворящий делает…

«Преступление против мира» — с такой формулировкой правоохранительные органы Кыргызстана возбудили уголовное дело после стычек на границе с Таджикистаном. Сегодня уже стороны достигли прекращения огня и договорились об отводе войск, на границе тишина, но накануне отсюда приходили сообщения о жертвах с обеих сторон, боях с применением серьезного оружия и эвакуации сел… Генсек ОДКБ Станислав Зась уже через несколько часов провел телефонные переговоры с секретарем Совета Безопасности Таджикистана Насрулло Махмудзодой и секретарем Совета Безопасности Киргизии Маратом Иманкуловым, выразил обеспокоенность и озвучил призыв: «Вооруженное противостояние на таджикско-кыргызской границе должно быть немедленно прекращено», — добавив, что конфликт надо решить за столом переговоров мирным путем, а ОДКБ готова оказать необходимую помощь в разрешении конфликта между Киргизией и Таджикистаном. Многие эксперты уже предрекали едва ли не новый бросок «миротворцев», на сей раз на границу Кыргызстана и Таджикистана, где стреляют уже не в первый раз, но вмешательство ограничилось, похоже, звонком Зася, а в Госдуме РФ председатель комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников уже заявляет, что ОДКБ не станет вмешиваться в конфликт. Стороны как бы договорились сами.

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Но, как в ночь на 28 января утверждали в Душанбе, Кыргызстан задействовал в ходе боестолкновений на границе недавно закупленные у Турции БПЛА «Байрактар». А перед этим, по данным кыргызских же источников, сорвались переговоры с Душанбе о прекращении огня. «Дрон-видео», знакомое аудитории и по азербайджанской Отечественной войне в Карабахе, и по коротким эпизодам их использования на Донбассе, в Сети не появилось, но последовательность событий «бои на границе — срыв переговоров — применение ударных дронов — успешные переговоры» наводит на размышления: судя по всему, Таджикистан получил на кыргызской границе куда более внушительный отпор, чем это прогнозировалось. И речь не только о водозаборе «Головное». Возможно, в приграничье Кыргызстана и Таджикистана турецкие «Байрактары» в очередной раз разнесли масштабные планы Кремля.

В самом деле, как уже рассказывал Minval.az, в последнее время Москва активно накачивает оружием Таджикистан. По официальной версии, готовятся в Кремле реагировать на возможные «проблемы» после прихода к власти в соседнем Афганистане талибов. В реальности же, как показывали и спешные визиты в Таджикистан персон типа небезызвестного Семена Пегова, и комментарии многих экспертов в кавычках и без, Москву не на шутку напугало укрепление позиций Турции в тюркоязычных странах Центральной Азии, в особенности после победы Азербайджана в Карабахе. Что уже диктовало понятный сценарий: накачивать оружием Таджикистан, единственную нетюркоязычную страну региона с обилием «спорных участков» на границах, а затем использовать ее в качестве «военной дубины» для соседей. После распада СССР многие новые независимые государства не торопились «по-настоящему» строить свою армию, полагаясь на международные гарантии, помощь союзников и извечное «ну кто на нас нападет?» Понятно, что такое «благодушное» государство представлялось «мягкой мишенью», а помощь РФ, даже минимальная, обещала легкий успех — и военный, и политический. Строго говоря, Minval.az уже тогда предупреждал: Таджикистану надо бы обратить внимание на судьбу Армении. Где тоже были и учения, и совместные группировки войск, но от разгрома это не спасло. И вот теперь и в таджикско-кыргызском приграничье те, кому надлежало «стоять-бояться», ответили фавориту Кремля куда жестче, чем предполагалось.

И, в качестве «вишенки на торте», «Байрактары» с кыргызским «солнцем» на корпусе вполне могут «разнести» и политические позиции президента Таджикистана Эмомали Рахмона. Он находится у власти в Таджикистане уже без малого 30 лет — с ноября 1992 года, сначала в должности председателя Верховного совета Таджикистана, с 1994 года — президента. За 30 лет Рахмон, конечно, полностью «задавил» местную оппозицию, которая к тому же уже в начале девяностых проиграла гражданскую войну со всеми вытекающими. Но, во-первых, отсутствие организованной оппозиции не отменяет самого по себе существования «протестного электората». А во-вторых, никуда не исчезли невеселые социальные реалии. Еще в годы существования СССР Таджикистан был признан одной из богатейших «природных кладовых». Здесь на небольшой территории разведано и подготовлено к промышленной эксплуатации несколько сотен (!) месторождений полезных ископаемых, но реально разрабатывается лишь небольшое их число. В советские годы ресурсы Таджикистана держали «на потом». Но и теперь, уже после восстановления независимости, ситуация мало изменилась. Нет ни инвесторов, ни проектов. А страна выживает в основном за счет «гастарбайтеров», и их частных переводов в основном из России. И вот этот «динамит» не может не сработать. Особенно при наличии серьезного «военного» детонатора. Бои у реки Исфара, конечно, не разгром Армении в Карабахе, но и их политические последствия могут оказаться весьма масштабными.

Нурани, обозреватель