Малайзия полностью запретит продажу сигарет тем, кто родился после 2005 года

Жители Малайзии, которые родились после 2005 года, не смогут покупать сигареты и табачные изделия в стране. Такой закон собираются принять власти до конца этого года, сообщает издание Malay Mail.

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Если запрет введут в этом году, то подростки, которым исполнилось в 2022-м 17 лет, и жители Малайзии, еще не достигшие этого возраста, никогда не смогут легально курить табак на территории страны. «Малайзия, как и некоторые государства Западно-Тихоокеанского региона, надеется в этом году принять закон, который позволит избавить целое поколение от курения», — заявил министр здравоохранения Хайри Джамалуддин. Он подчеркнул, что этот запрет поможет в борьбе с неинфекционными заболеваниями.

Джамалуддин отметил, что одной из основных причин смертей в стране являются болезни, вызванные курением. В 2021-м из-за табакокурения в Малайзии умерло примерно 27,2 тысячи человек, при этом всего было зафиксировано около 31 тысячи смертей.