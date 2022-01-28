Принц Уильям выразил недовольство пристрастием сына к компьютерным играм

Принц Уильям признался, что его старший сын, 8-летний принц Джордж, чересчур увлечен компьютерными играми. Об этом герцог Кембриджский рассказал, посещая штаб-квартиру Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA), сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Mirror.

Говоря о воспитании своих троих детей, герцог Кембриджский сказал: «Сейчас мы пытаемся упорядочить занятия компьютерными играми и контролировать время, проведенное у экрана».

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По словам принца Уильяма, играми увлечены все дети, но особенно — принц Джордж.

«Ему это интереснее всего. Остальные двое еще слишком малы, но им нравится смотреть кино», — объяснил герцог.

Он также признался, что и сам любит кино и компьютерные игры.

Мероприятие было организовано по случаю запуска стипендий BAFTA , которые будут выдаваться молодым, подающим надежды кинематографистам от имени принца Уильяма. С 2010 года он выполняет роль президента киноакадемии.