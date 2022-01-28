Йорг Мойтен разъяснил свой уход из «Альтернативы для Германии»

Сложивший с себя полномочия сопредседателя правопопулистской «Альтернативы для Германии» (АдГ) и вышедший из ее рядов Йорг Мойтен обосновал свой шаг радикализацией курса, которые взяли ведущие функционеры партии. Об этом говорится в опубликованном им в пятницу заявлении.

«Большая часть партии и с ней некоторые ее ведущие представители приняли решение в пользу более радикального курса, политических позиций и вербальных срывов, которые ведут партию к полной изоляции и все больше выводят ее на политическую периферию», — приводит ТАСС слова Мойтена.

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Ранее он заявил, что слагает с себя полномочия сопредседателя «Альтернативы для Германии» и выходит из партии. Мойтен был выбран сопредседателем «Альтернативы для Германии» летом 2015 года и в последние годы выступал за умеренный курс АдГ и критиковал ее поворот «вправо», что вызывало негодование радикального крыла партии.

Напомним, АдГ — партия со слишком уж специфичным имиджем. Она открыто играет на исламофобии и ксенофобии, запугивает немецких обывателей («окучивая» в основном эмигрантов из бывшего СССР) «исламской опасностью» и призывает «спасать Германию от исламизации». Один из ее сопредседателей, Александр Гауланд, однажды даже спровоцировал шумный скандал, назвав в одной из своих речей немецких солдат Второй Мировой войны «героями» и призвав «гордиться» их «подвигами».

Члены партии в октябре 2020 года посещали тогда еще оккупированные территории Азербайджана и «призывали к санкциям против Азербайджана и Турции».