Россия начала поставки запасов крови к украинской границе

Россия перебросила медицинские подразделения для военных на границу с Украиной, это может свидетельствовать о завершении подготовки к вторжению. Об этом, как пишет «Дождь», сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на представителей западных оборонных ведомств. Reuters пишет со ссылкой на трех американских чиновников, что Россия начала поставки запасов крови и медицинских материалов к украинской границе, которые «позволили бы ей лечить раненых».

Переброска Россией медицинских подразделений «не означает, что нападение [на Украину] обязательно произойдет», но это считается «предпосылками» для военных действий и «вызвало активные споры западных союзников по поводу намерений» президента Владимира Путина, отмечает The Wall Street Jornal.

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Нынешние и бывшие официальные лица США рассказали Reuters, что на решение Путина, вторгаться ли в Украину, влияют такие конкретные показатели, как запасы крови.