Карасин подчеркнул, что Россия «никогда не была агрессором»

Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин поддержал главу МИД России в словах о нежелании войны. В беседе с «Лайфом» он подчеркнул, что страна никогда не выступала агрессором и не развязывала вооружённых конфликтов.

«Россия никогда не хотела войны. Мы все воспитаны в традициях дедушек и бабушек, которые всегда говорили, что могут быть разные развития в жизни, но главное, чтобы не было войны. Россия никогда не была агрессором. Ни на кого не нападала. Поэтому все усилия сейчас направлены на то, чтобы добиться уважения наших законных стратегических интересов, которые сформулированы и предложены письменно», — сказал сенатор.

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По его мнению, впереди новые переговоры по этому поводу, но главное, что Москва становится инициаторами позитивной, конструктивной работы над тем, чтобы договариваться. Россия призывает к взаимному учитыванию интересов в ходе международных переговоров. У нас есть свои стратегические цели, и другие страны не должны это игнорировать, отметил сенатор.

Он также подчеркнул, что все вопросы следует решать в рамках Устава ООН. «Это незыблемая основа ведения всех переговоров», — заключил Карасин.