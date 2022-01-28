ООН благодарит Азербайджан

В ООН выразили благодарность Азербайджану. Об этом заявил на брифинге заместитель официального представителя генсекретаря ООН Фархан Хак.

Хак поблагодарил ряд стран, в том числе Азербайджан, за внесение взносов в полной мере в бюджет ООН.

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«Есть дружественные страны, которые регулярно вносят взносы в бюджет ООН. От имени Организации Объединенных Наций я благодарю Алжир, Азербайджан, Республику Корея, Объединенные Арабские Эмираты и Вьетнам. Таким образом, число стран, полностью выплативших свои взносы в бюджет ООН, достигло 37», — приводит его слова «Репорт».