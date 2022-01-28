Байден повысил боеготовность армии США

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что президент Джо Байден распорядился повысить готовность американских вооруженных сил на случай, если союзникам потребуется помощь.

Он напомнил, что Украина имеет общую границу с четырьмя членами НАТО — Польшей, Словакией, Венгрией и Румынией, и Байден и министр обороны США Ллойд Остин «дали разрешение на повышение» готовности ВС.

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По словам Милли, которые приводит «Газета.ру», в Украине сейчас находится небольшое число советников и инструкторов США и НАТО, однако американских наступательных систем вооружений и постоянных сил США в Украине нет.