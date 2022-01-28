В Украину доставлена очередная партия американских боеприпасов

В Украину прибыл очередной борт с 81 тонной боеприпасов из Соединённых Штатов, сообщил украинский министр обороны Алексей Резников.

«В этот раз 4-я «птичка» доставила в Украину 81 тонну боеприпасов различного калибра. На следующей неделе ждём следующих самолётов из США с военно-технической помощью для усиления обороноспособности Украины», — написал он в Twitter.

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Данную информацию подтвердил и глава Пентагона Ллойд Остин.