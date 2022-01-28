Колеров поднял вопрос об ответственности Союза армян РФ за реабилитацию нацизма

Главный редактор проармянского сайта Regnum Модест Колеров высказался по следам срыва показа в Москве фильма об армянском гитлеровце Нжде.

В частности, он заявил: «Особенно скандальный и политически рациональный, планово конфликтный характер публично анонсированному Союза армян России показу фильма о Нжде придаёт тот факт, что он был объявлен и организован в дни памяти жертв Холокоста, освобождения Освенцима, освобождения Ленинграда от немецко-финской блокады, широкого обсуждения инициативы об официальном признании геноцида народов СССР в Великой Отечественной войне».

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Кроме того, по его словам, вполне созрел вопрос юридической ответственности Союза армян РФ за реабилитацию нацизма.