Китай разрешит представителю ООН посетить уйгуров

Китай согласовал визит Верховного комиссара по правам человека Организации Объединенных Наций (ООН) Мишель Бачелет в китайский регион Синьцзян в первой половине 2022 года, сразу после зимних Олимпийских игр в Пекине, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на South China Morning Post.

Бачелет пыталась получить разрешение на поездку в Китай с сентября 2018 года. Разрешение на визит было получено при условии, что комиссар посетит Синьцзян после проведения Олимпиады, и визит будет «дружественным» и «не будет оформлен как расследование».

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«Усилия китайского правительства не смогут отвлечь внимание мировой общественности от преступлений против человечности, направленных против уйгуров и других тюркских народов», — заявила Софи Ричардсон, представитель Human Rights Watch.