Московская полиция прекратила показ фильма о гитлеровце Нжде

На место анонсированного Союзом армян России (САР) показа фильме об армянском гитлеровце Нжде в Москве (на улице Советской Армии) прибыла полиция и прекратила организацию сеанса. Об этом ИА REGNUM сообщил компетентный источник.

По его данным, представители полиции зачитали прокурорское представление о недопустимости совершения преступления по статье 354.1 (реабилитация нацизма) и удалили собравшихся.

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