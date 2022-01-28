Посол отметил готовность российской базы в Таджикистане ответить на удары из Афганистана

Российская военная база в Таджикистане полностью укомплектована и готова достойно ответить на возможные угрозы и вызовы, исходящие из Афганистана. Об этом заявил ТАСС в пятницу посол России в Таджикистане Игорь Лякин-Фролов.

«В положительном ключе рассматриваем вопрос увеличения числа совместных военных учений по линии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и на двусторонней основе, — сказал он. — Безусловно, огромную роль в защите южных рубежей организации играет 201-я российская военная база, которая является надежным гарантом безопасности и стабильности не только в Таджикистане, но и на всем центральноазиатском пространстве. За последние несколько лет база была полностью укомплектована и оснащена современным вооружением».

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«Повысилась боеготовность российской базы, которая может дать достойный ответ на исходящие из Афганистана угрозы и вызовы», — отметил он.

Помимо этого, по словам посла, в рамках совместных усилий стран — членов ОДКБ планируется активизировать взаимодействие спецслужб «по выявлению и нейтрализации экстремистских террористических ячеек, которые пытаются нарушить границы Таджикистана».

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБЗ и связи.

Крупные поставки вооружений и военной техники из России позволят укрепить боеготовность армии Таджикистана, указал Лякин-Фролов.

«В конце прошлого года осуществлены крупные поставки из России военной техники и оборудования, вооружений, боеприпасов для оснащения и модернизации вооруженных сил Таджикистана. Полагаем, что такие шаги позволят укрепить боеготовность таджикских вооруженных сил», — сказал он.

«Благодаря в том числе этой помощи проведена соответствующая работа по укреплению защиты труднодоступных горных участков таджикско-афганской границы, расположенные на них погранпосты теперь укреплены дополнительным личным составом и военной техникой», — добавил он. Кроме того, посол отметил, что страны — члены ОДКБ готовы «активизировать усилия по противодействию пропаганде терроризма и экстремизма».

Как подчеркнул Лякин-Фролов, в организации внимательно следят за развитием ситуации в Таджикистане. «По предложению таджикских партнеров отрабатываются механизмы защиты ее южных рубежей, — продолжил он. — В ОДКБ считают, что сейчас Таджикистану как никогда требуется такая помощь». Посол добавил, что некоторые меры на этом направлении уже приняты и продолжают приниматься.

Кроме того, по словам дипломата, Россия вместе с партнерами из Таджикистана приступила к реализации совместного проекта по строительству современной пограничной заставы на границе с Афганистаном в районе Шамсиддин-Шохин. «Уже подписано соответствующее соглашение, утверждено финансирование», — указал он.

Таджикистан высоко ценит положительную роль, которую играет Россия в Центральной Азии и мире, отметил Лякин-Фролов.