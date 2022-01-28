Зеленский выступил за переговоры с участием Украины, России и США

Украина приветствовала бы создание переговорной площадки в формате Украина — Россия — США. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, передает RT.

Зеленский уточнил, что не знает, сможет ли американский президент Джо Байден помочь организовать такие переговоры, но «хотел бы в это верить».

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«По крайней мере, это был бы параллельный процесс», — сказал Зеленский.

Он уточнил, что не говорит о том, что данная площадка должна быть приоритетнее нормандского формата, но отметил, что Киев «должен стучаться во все двери».