Резидент-координатор ООН поздравила Азербайджан

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял резидента-координатора ООН в Азербайджане Владанку Андрееву.

Об этом говорится в сообщении МИД Азербайджана.

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В.Андреева, поздравив Азербайджан с началом председательства на Форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности, выразила удовлетворение приоритетами, определенными страной в качестве председателя, и пожелала стране успехов в период председательства. Она сообщила, что в течение года планируется проведение ряда мероприятий в связи с 30-летием принятия Азербайджана в члены ООН.

«Андреева подчеркнула, что Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) готово поддержать правительство Азербайджана в возвращении азербайджанских вынужденных переселенцев на родные земли в соответствии с положениями трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года», — сообщили в МИД Азербайджана.

Отметив, что Азербайджан придает большое значение вопросам, связанным с окружающей средой, министр Джейхун Байрамов напомнил, что освобожденные от оккупации территории объявлены зоной «Зеленой энергии», и довел до внимания, что все проекты реализуются с особым вниманием к вопросам окружающей среды.

Дж.Байрамов отметил, что в связи с 30-летием принятия Азербайджана в члены ООН правительством страны также планируется проведение ряда мероприятий.