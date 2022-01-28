По словам Зеленского, война с Россией распространится не только на украинскую территорию

Возможная полномасштабная война Украины и России распространится не только на украинскую территорию. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, сообщает ТАСС.

Украинский лидер также отметил, что украинская армия не слабее вооруженных сил стран НАТО.

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«Я считаю, что сегодня ситуация, когда мы полностью доверяем нашей армии. Это не новички, это не какие-то там мальчишки, это серьезная армия, и если мы говорим об армии уровня НАТО, то, извините меня, я считаю, что мы точно не слабее этого уровня. Мы находимся как минимум на том же [уровне], потому что наша армия — практики», — пояснил Зеленский.

При этом лидер Украины отметил, что эскалация вокруг страны не увеличилась, однако заявления о ней вызвали панику, которая, в свою очередь, негативно сказывается на украинском финансовом рынке.