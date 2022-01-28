В случае нападения Россия заплатит, заявил Столтенберг

НАТО не планирует размещать боевые группы на территории Украины в свете опасности со стороны России.

Но в случае нападения РФ заплатит, и она знает об этом, заявил Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг во время беседы в Atlantic Council, передает УНН.

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По его словам, главная задача НАТО — защитить 30 союзников — 1 миллиард людей, территории в Северной Америке и Европе. И Альянс демонстрирует свою преданность и готовность и возможности для защиты и сдерживания любого нападения на союзников по НАТО.

“Я уверен, что президент Путин и Россия очень серьезно относятся к НАТО, когда речь идет о нашей способности защищать и оборонять всех союзников. Что касается Украины, я абсолютно уверен, что Россия понимает, что им придется заплатить высокую цену. Если Россия (в 2014 году) хотела меньше (сил) НАТО у ее границ, то на самом деле она достигла прямо противоположного. А если они снова применят силу против Украины, то получат еще больше (сил) НАТО у своих границ”, — подчеркнул он.