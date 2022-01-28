Москва призвала Кыргызстан и Таджикистан к миру

Москва обеспокоена информацией о произошедшем 27 января вооруженном инциденте на границе Таджикистана и Кыргызстана, говорится в распространенном в пятницу сообщении российского дипведомства.

«Обеспокоены информацией об имевшем место вечером 27 января вооруженном инциденте на киргизско-таджикской границе. К сожалению, есть жертвы и пострадавшие с обеих сторон», — говорится в сообщении.

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В МИД добавили, что приветствуют достигнутые в итоге договоренности между Кыргызстаном и Таджикистаном о прекращении огня и отводе вооруженных сил на границе.

«Поддерживаем обращение генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности Станислава Зася к Кыргызстану и Таджикистану с призывом решать возникшие противоречия исключительно мирным дипломатическим путем», — добавили в дипведомстве.