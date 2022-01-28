Венгрия изучает запрос США на размещение дополнительных иностранных сил

Будапешт получил запрос от США на размещение дополнительных войск, теперь вопрос согласовывает министерство обороны, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, пишет РИА Новости.

В четверг телеканал Sky News сообщил, что страны-члены НАТО рассматривают возможность создания новых боевых подразделений из тысячи человек в Румынии, Болгарии, Венгрии и Словакии. Отмечается, что новые подразделения будут похожи на те, которые существуют в странах Балтии и Польше.

Читайте нас в Telegram, подписавшись на официальный канал. Там срочные новости появляются раньше, чем на нашем сайте!

«Мы действительно получили запрос от США на размещение иностранных войск. Министерство обороны согласовывает этот вопрос. О тысяче человек я ни от кого не слышал», — сказал Сийярто на брифинге. Трансляция велась в его аккаунте в Facebook.