Президент России Владимир Путин поручил доработать проект новой концепции внешней политики России после обсуждения документа на Совбезе, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Нет, сегодня было концептуальное обсуждение подготовленного проекта. И по итогам есть поручение президента доработать, а потом уже принять концепцию», — ответил Песков на вопрос, были ли принят проект сегодня.

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В пятницу Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ сообщил, что МИД России подготовил проект обновленной редакции концепции внешней политики, где учел последние изменения в международной политике за последние пять лет.