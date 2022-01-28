Бишкек и Душанбе договорились отвести все военные подразделения из зоны конфликта

Кыргызстан и Таджикистан приняли решение отвести из зоны конфликта на одном из участков общей границы все воинские формирования. Об этом сообщил Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана.

«Состоялась рабочая встреча делегаций сторон. В результате встречи и переговоров стороны решили: поручить совместной комиссии организовать тщательное расследование причин конфликта, с участием соответствующих силовых структур и органов прокуратуры и произвести отвод от соответствующей линии границы всех подразделений воинских формирований», — говорится в сообщении.

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Кыргызскую сторону на встрече представляли глава ГКНБ и зампред кабмина Камчыбек Ташиев и полномочный представитель президента в Баткенской области Абдикарим Алимбаев.

По данным ГКНБ, в ходе встречи также были достигнуты договоренности о возвращении в свои дома всех ранее эвакуированных местных жителей, разблокировании всех дорог, восстановлении инфраструктуры, а также об усилении контроля за ситуацией на приграничных территориях.

В четверг на одном из участков таджикско-кыргызстанской границы произошел конфликт между представителями двух стран. Кыргызская сторона обвинила таджикскую в применении оружия, в том числе минометов и гранатометов, а также сообщила о стягивании тяжелой техники к границе со стороны соседней республики. ГКНБ Таджикистана сообщило о стрельбе с кыргызской стороны, применении минометов и беспилотников, а также жертвах среди мирного населения. В ночь на пятницу представителям сторон удалось договориться о прекращении огня.