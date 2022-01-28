iPhone наконец-то научатся распознавать лицо в маске

Компания Apple выпустила бета-версию новой iOS 15.4 для разработчиков — и в ней появилась возможность настроить Face ID на распознавание лица в маске. Об этом пишет Mac Rumors.

Новая технология основывается на распознавании особенностей области вокруг глаз владельца айфона. В настройках можно выбирать, использовать Face ID с маской или нет.

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По данным 9to5Mac, новая функция будет работать только на последних моделях айфонов, начиная с iPhone 12.

Когда состоится официальный релиз iOS 15.4, пока неизвестно.

Функция распознавания лица в маске — одна из наиболее ожидаемых пользователями айфонов на фоне продолжающейся пандемии. Начиная с iOS 14.5 разблокировать телефон в маске могут те пользователи, которые носят часы Apple Watch.