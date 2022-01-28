Китай заявил о готовности оказать необходимую поддержку Казахстану

Посол КНР в Казахстане Чжан Сяо в ходе встречи с первым заместителем премьер-министра Казахстана Романом Скляром заявил, что Китай остается надежным партнером республики и готов оказать необходимую поддержку и содействие. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба премьер-министра Казахстана.

«Чжан Сяо отметил, что сотрудничество с Казахстаном является одним из приоритетных направлений во внешней политике Китая. Посол заявил, что, будучи близким соседом и другом Казахстана, несмотря ни на какие риски и вызовы, Китай остается надежным партнером и готов оказать казахстанской стороне необходимую поддержку и содействие», — говорится в сообщении.

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