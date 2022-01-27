Плохо пахли. Американец застрелил соседских хорьков

Жителя США арестовали после того, как он убил хорьков своего соседа, пишет «Газета.ру» со ссылкой на New York Post. По словам обвиняемого, ему не нравилось, что от животных плохо пахло.

По информации СМИ, арестованного зовут Леви Арнеберг, ему 27 лет. Как рассказали в полиции, мужчина застрелил четырех хорьков из пневматического пистолета, после чего выбросил питомцев в переулке возле квартиры.

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Леви полностью признал вину, сообщив офицерам, что ни о чем не жалеет. 57-летний сосед Арнеберга, которому принадлежали хорьки, рассказал, что за ночь до инцидента подозреваемый угрожал причинить вред домашним животным.

В итоге американцу предъявили обвинения по четырем пунктам в жестком обращении с животными. На данный момент Леви содержится в тюрьме округа Сент-Луис и ждет решения суда.