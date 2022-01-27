Пентагон обвинил Россию в наращивании военного присутствия на украинской границе

Соединенные Штаты продолжают наблюдать наращивание российского военного присутствия на украинской границе. С таким утверждением выступил в четверг пресс-секретарь американского оборонного ведомства Джон Кирби.

«Мы продолжаем наблюдать наращивание российских военных сил вдоль границы с Украиной и в Белоруссии», — сказал он (цитата по ТАСС). Кирби добавил, что Пентагон, в частности, зафиксировал прибытие новых военных подразделений в этот регион за последние 24 часа. По его словам, в связи с этим в оборонном ведомстве не считают, что РФ стремится к деэскалации напряженности.

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