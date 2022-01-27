Погранслужба Кыргызстана обвинила Таджикистан в агрессии

Таджикская сторона намеренно спровоцировала инцидент и боестолкновения, приведшие к жертвам с двух сторон.

Об этом говорится в заявлении погранслужбы Кыргызстана.

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При этом Таджикистан искажает информацию об использовании беспилотных летательных аппаратов. Именно таджикские пограничники в последнее время использовали БПЛА для разведывательных целей на территории Кыргызстана, что было доведено до руководства ПВ ГКНБ РТ.

Пограничная служба ГКНБ Кыргызской Республики отмечает также стягивание военной техники, вооружения, сил и средств таджикской стороной к границе с Кыргызстаном.

Особую озабоченность вызывает тот факт, что вместо того, чтобы усилить таджико-афганский участок границы, где наблюдается скопление около 8000 боевиков террористических организаций, таджикская сторона настроена на эскалацию конфликтов на кыргызско-таджикской границе.