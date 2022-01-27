Лавров отправится в Китай

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 3 февраля посетит Китай, где обсудит с главой МИД КНР Ван И подготовку к саммиту лидеров двух стран. Об этом сообщил заместитель директора информации и печати российского внешнеполитического ведомства Алексей Зайцев.

«3 февраля состоится визит министра (Сергея Лаврова) в Китайскую Народную Республику», — сказал Зайцев (цитата по RT).

Читайте нас в Telegram, подписавшись на официальный канал. Там срочные новости появляются раньше, чем на нашем сайте!

В ходе переговоров в Пекине главы внешнеполитических ведомств двух стран проведут обсуждение актуальных тем двусторонней повестки дня с акцентом на подготовку олимпийского саммита лидеров России и Китая.