В СБ Турции обсудили отношения с Арменией

Армяно-турецкие отношения стали одним из вопросов, обсуждавшихся в ходе заседания Совбеза Турции под руководством президента страны Реджепа Эрдогана, сообщает Anadolu.

В ходе заседания особое внимание было уделено продвижению механизмов и усилий, направленных на укрепление мира и стабильности на Южном Кавказе посредством конструктивных и искренних усилий сторон, в частности Турции и Армении.

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