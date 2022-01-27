Пентагон хочет форсировать разработку гиперзвуковых ракет

Минобороны США хотело бы гораздо энергичнее разрабатывать гиперзвуковые ракеты с целью держаться на одном уровне в этих вооружениях с Россией и Китаем. Об этом, как пишет «Интерфакс», сообщило издание The Politico со ссылкой на четыре источника.

Источники сообщили на условиях анонимности, что 3 февраля у шефа Пентагона Ллойда Остина запланирована встреча с исполнительными директорами оборонных компаний для обсуждения этого вопроса. «Без шуток, Китай сделал нас, и нам нужно провести хорошую встречу», — заявил один из источников.

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По данным The Politico, встреча пройдет после того, как Остин пришел к выводу, что предложения военных ведомств для оборонного бюджета 2023 года в сфере разработки гиперзвуковых ракет не позволят США ответить на достижения РФ и КНР в этой сфере.

В Пентагоне отказались подтвердить эти планы Остина.