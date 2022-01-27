Анкара выступает за снижение напряженности между Москвой и Киевом

Турция призывает к деэскалации напряженности между Украиной и Россией.
Об этом говорится в заявлении по итогам заседания Совета национальной безопасности страны, которое прошло в Анкаре под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана.
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Нагнетание обстановки не в интересах ни одной из сторон, отметили в Совбезе. Об этом пишет «Анадолу».
СНБ Турции также подчеркнул значимость совершенствования механизмов сотрудничества, созданных на Южном Кавказе, посредством конструктивных и искренних усилий сторон, в первую очередь Турции и Армении.