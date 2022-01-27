Зась призвал Таджикистан и Кыргызстан к прекращению противостояния

Генсек ОДКБ Станислав Зась призвал Таджикистан и Кыргызстан немедленно прекратить огонь на границе двух государств.

«Вызывает серьёзную обеспокоенность вновь начавшиеся боестолкновения на границе, в результате которых есть раненые. Вооружённое противостояние на таджикско-киргизской границе должно быть немедленно прекращено», — приводит пресс-служба организации его слова в ходе переговоров с высокопоставленными чиновниками двух стран.

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Зась добавил, что конфликт должен быть решён мирным путём за столом переговоров.

«ОДКБ для этого готова оказать Кыргызстану и Таджикистану необходимую помощь в разрешении конфликта», — сказал он.