В Европе утвердили ковид-таблетки Paxlovid от Pfizer

Регулятор Европейского союза 27 января выдал условное разрешение на использование противовирусного препарата Paxlovid компании Pfizer для лечения взрослых от COVID-19 с риском тяжелого течения заболевания, сообщает Reuters.

Италия, Германия и Бельгия входят в число немногих стран ЕС, закупивших этот препарат. Одобрение Европейского агентства лекарственных средств (EMA) позволяет государствам-членам ЕС использовать препарат после того, как в конце прошлого года регулятор дал рекомендации по его использованию.

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В Соединенных Штатах в декабре были одобрены Paxlovid и препарат компании Merck молнупиравир. Заявка на одобрение препарата Merck пока еще находится на рассмотрении регулятора ЕС. Оценка данных заняла больше времени, поскольку компания пересмотрела данные клинических испытаний в ноябре, заявив, что препарат оказался значительно менее эффективен, чем считалось ранее.