Зангиланский аэропорт включен в каталог ИКАО

Государственное агентство гражданской авиации при Министерстве цифрового развития и транспорта получило положительное заключение от Международной организации гражданской авиации (ИКАО) в связи с присвоением кода строящемуся в Карабахе Зангиланскому международному аэропорту.

Об этом говорится в сообщении Министерства цифрового развития и транспорта.

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Отмечено, что аэропорту присвоен четырехзначный код ИКАО «UBBZ». Информация об этом будет опубликована в мартовском издании ICAO «Индексы местоположений » (ICAO Doc 7910/182).