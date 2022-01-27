Подал в отставку глава украинской нацгвардии

Командующий Национальной гвардией Украины Николай Балан подал в отставку после массового расстрела солдатом-срочником своих сослуживцев в Днепре.

«С учётом того, что за любые действия несёт ответственность командир или командующий, сегодня утром я выразил желание и написал рапорт министру внутренних дел и ходатайство перед президентом Украины об отставке и увольнении с должности командующего Нацгвардией», — приводит «Лайф» слова Балана на брифинге.

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