Напавшим на женщину в Австрии оказался армянин: видео

21 января в центре города Клагенфурт беженец Арам Б. напал с кухонным ножом на 62-летнюю женщину. Мужчина нанес около 50 ударов с такой силой, что 12-сантиметровое лезвие согнулось.

Лиза Сандризер из Управления полиции земли подтвердила, что преступник ударил её несколько раз. Преступление увидел прохожий. Он оттащил нападавшего от женщины и вызвал полицию.

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Сразу после нападения, пострадавшую доставили в клинику Клагенфурта и сделали экстренную операцию.

Преступник – 28-летний Арам Б. из Армении имеющий право на убежище, сначала cбежал c места преступления, позднее он сам пошел к полицейским и сдался.

