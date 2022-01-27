МИД России: Запуск делимитации азербайджано-армянской границы позволит предотвратить инциденты

Запуск процесса делимитации азербайджано-армянской границы позволит предотвратить возникновение пограничных инцидентов.

Об этом сказал в четверг заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев в ходе брифинга.

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«Мы продолжаем тесную работу с партнерами по реализации принятого в Сочи 26 ноября 2021 года заявления лидеров Азербайджана, России и Армении, которое среди прочего предусматривает создание двусторонней комиссии по делимитации азербайджано-армянской границы с ее последующей демаркацией при консультативном содействии России. Уверены, что формирование комиссии и запуск процесса делимитации позволит предотвратить возникновение пограничных инцидентов и в целом, внесет важный вклад в нормализацию отношений между Баку и Ереваном. Планируем проведение профильных контактов», — приводит его слова «Тренд».