В Совбезе Турции обсуждают напряженность между Россией и Украиной

В Анкаре проходит заседание Совета национальной безопасности (СНБ) Турции.

Заседание началось в 15.20 по местному времени в Президентском комплексе и проходит в закрытом режиме под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

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Известно, что на заседании обсуждается кризис вокруг российско-украинских отношений, борьба с терроризмом в Ираке и Сирии, Ливия, Афганистан и другие вопросы.