В России назвали «неприемлемой даже мысль» о войне между Украиной и РФ

Замглавы департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев на брифинге заявил, что «прошедшая неделя показала искусственность внутриукраинского конфликта», который нагнетают, по мнению МИД РФ, намеренно.

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«Однако заокеанские кураторы считают иначе. Похоже, что они намерены твердо придерживаться придуманного ими сценария, по которому Россия должна напасть на Украину, ополчив на себя весь западный мир. И стараются сделать все возможное, чтобы воплотить его в жизнь. Когда что-то идет не по плану, они начинают искусственно нагнетать ситуацию — дают команду об эвакуации посольств, наращивают поставки вооружений, еще громче кричат о мифической российской угрозе», — говорит он.