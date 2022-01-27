Турция готовится представить проект национального истребителя

Турецкая аэрокосмическая компания Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) намерена добиться значительных финансовых успехов и реализовать множество успешных проектов в 2022 и 2023 годах. Об этом в беседе с агентством «Анадолу» сказал генеральный директор TUSAŞ Темель Котиль.

Котиль заявил, что компания продолжает работу по созданию двух самолетов Hürkuş, которые на основе соответствующей договоренности будут поставлены в Нигер.

«Мы намерены продолжить наращивать экспорт. У нас есть предложения и для других стран», — сказал глава компании.

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По его словам, на вооружение ВВС Турции самолеты Hürkuş будут поставлены в феврале-марте, параллельно с этим продолжится процесс наращивания производства.

Котиль рассказал, что компания TUSAŞ получила известность благодаря разработкам продукции и прототипов, что является достаточно сложным и утомительным процессом.

Все вертолеты и самолеты, которые в настоящий момент находятся на стадии разработки, будут доведены до стадий серийного производства и поставок, как и вертолеты Atak и самолеты Hürkuş, сказал он.

«Будущее нашей компании очень яркое. Если все пойдет по плану, TUSAŞ сумеет выделиться среди своих мировых конкурентов», — выразил уверенность собеседник агентства.

По его словам, самолеты Hürkuş после передачи ВВС Турции будут использоваться в процессе базовой подготовки пилотов и при поддержке военных операций с воздуха.

«Самолет также может быть оснащен системами огня. То есть будет многофункциональным. После изготовления первичной версии самолета, мы продолжаем работу по разработке различных версий. Необходимо ежедневно совершенствовать производимую продукцию. Процесс производства неизменен, но если улучшить конфигурацию, получится более качественный продукт. То же самое касается и отечественного истребителя. Развитие — это естественный процесс», — подчеркнул гендиректор TUSAŞ, добавив, что в настоящее время изучаются возможности по производству ударного самолета Hürkuş-C.

Котиль отметил, что в текущем году планируется презентовать проект отечественного истребителя, а 18 марта 2023 года он будет выведен из ангара, начнутся наземные испытания.

По его словам, завершена разработка концептуального дизайна истребителя, проведены испытания аэродинамической трубы, а также детальный анализ.

«Мы начинаем производство отечественного истребителя. Продолжим проводить структурный анализ до тех пор, пока не начнутся его поставки в 2028 году. Первый полет мы увидим 18 марта 2025 года. У нас осталось 14 месяцев до вывода самолета из ангара. Проект успешно реализуется», — сказал Котиль.