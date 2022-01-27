«Израиль сказал, что не бросит своего союзника – Азербайджан». Майкл Доран рассказал, как Тель-Авив отверг просьбу США

США просили Израиль прекратить поставки оружия и боеприпасов в Азербайджан в разгар 44-дневной войны в Карабахе для того, чтобы заставить Баку согласиться на прекращение огня, однако Тель-Авив ответил твердым отказом. Об этом, как передает Minval.az, сообщил известный американский политический обозреватель Майкл Доран.

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«Израильский чиновник вежливо отказал в просьбе, объяснив американцам, что союзников не бросают в разгар войны. С того времени представитель Белого дома больше не поднимал этот вопрос», – рассказал Доран.