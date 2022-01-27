ВОЗ сообщила о планах нарастить поставки вакцины в малообеспеченные страны

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) намерена увеличивать поставки вакцин от коронавируса странам, которые не в состоянии их закупать, чтобы уровень вакцинации населения в этих странах достиг 70% к концу года, заявила представитель организации в РФ Мелита Вуйнович.

«Мы говорим сейчас со странами, которые себе не могут позволить (закупать вакцины), у которых нет достаточных финансовых возможностей, чтобы покупать вакцину, и эти поставки увеличиваются. Цель какая — чтобы в этом году, если возможно, до середины сентября практически 40% населения в каждой стране было вакцинировано, а до конца года — 70%», — сказала она в эфире «Россия 24».

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Вуйнович добавила, что очень важно, чтобы такие страны достигли критического уровня вакцинации. Это снизит процент распространения вируса и ограничит продление пандемии.

Она отметила, что уже больше года функционирует глобальная инициатива по поддержке равного доступа к вакцинам против COVID-19 COVAX, за период до 20 января благодаря ей было доставлено практически 10 млрд доз вакцин.