Политолог Михайлов: Удивлен, что в фильме Мамонтова не упоминается инициатива Азербайджана

На днях в Minval.Аz вышел ряд публикаций посвященных, мягко говоря, неоднозначному фильму российского журналиста Аркадия Мамонтова под названием «Штамм Андромеда», где известный кремлевский пропагандист умудрился записать Азербайджан в число стран, представляющих «биологическую угрозу» для России. Наша редакция решила развить эту тему и связалась с российским экспертом по безопасности и журналистом Евгением Михайловым, чтобы получить полную и объективную оценку так называемому «расследованию» Мамонтова, выяснить, где правда, а что основательно «притянуто за уши».

— Вы не первый год занимаетесь вопросами биологической безопасности на территории СНГ, проводили свое расследование на эту тему, рассказывая об этом на своем авторском канале в YouTube. Небезызвестный фильм Мамонтова некоторые называют однобоким и непоследовательным — что бы вы хотели добавить в качестве послесловия к нему, о чем может быть забыл рассказать или просто упустил из виду российский журналист?

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— Все мы в школе изучали закон сохранения энергии — ничто не возникает из ниоткуда и не исчезает в никуда. Это та исходная точка, с которой я бы начал ответ на ваш вопрос. Фактически после распада СССР на огромной территории оказался вакуум управления. В том числе и в сфере биологической безопасности. Некогда единая противочумная система, которая являлась ключевым регулятором в области биологической безопасности, раскололась на сегменты и очень быстро деградировала в большинстве новых независимых государств. А природа, как известно, не терпит пустоты. Вот эту пустоту и заполнили США. Они были единственными в то время, кто это мог сделать, другие просто не обладали для этого ресурсной базой и речь не только о деньгах. И это важная отправная точка сей истории.

О том, что США заполнили пустоту, нужно говорить прямо и открыто, но не следует из понятной и логичной истории делать теорию заговора. Вот именно этот упор в фильме на нечто таинственное и загадочное меня немного смутил. США всегда и везде ведут себя одинаково. В основу их действий всегда положен один принцип — выгода прежде всего. Контролировать санитарно-эпидемиологическую систему стран постсоветского пространства банально выгодно. Ничего личного, просто бизнес.

— Азербайджан в фильме Мамонтова — страна, представляющая «биоугрозу» для России. Российский журналист даже не упомянул, что именно Азербайджан предлагал России создать единый «биологический щит». Почему об этом, на ваш взгляд, не рассказано в фильме?

— Меня тоже удивило упоминание Азербайджана в фильме. Но, возможно, я многого не знаю. Однако я убежден, что наш надежный стратегический партнер на Южном Кавказе не являет собой «биоугрозу» для России. Пока я не увижу доказательств обратного, останусь при своем мнении. Как и вас, меня тоже удивило, что путь проведенного расследования прошел мимо азербайджанской инициативы. Я ее хорошо помню, так как ко мне в прошлом году обращались азербайджанские журналисты с просьбой прокомментировать эту инициативу. Для меня до сих пор это загадка, почему такая важная общественная инициатива Азербайджана, фактически призыв к интеграции в сфере той самой биологической безопасности, была фактически проигнорирована, если не считать реакции пары-тройки российских СМИ. Большое видится на расстоянии, как писал Сергей Есенин. Возможно, следует набраться терпения и немного подождать. Я убежден, что азербайджанская идея платформы «Евразия: общее пространство биобезопасности» и предложение создавать совместный «биологический щит» найдут поддержку со стороны политиков, принимающих решения, как в России, так и в Азербайджане.

— Как, на ваш взгляд, стоит сейчас решать проблему секретных биолабораторий на территории стран СНГ? Если уж эта тема так беспокоит Москву, неужели такие фильмы, как работа Мамонтова, сильно усугубляющая отношения между странами-партнерами — наилучшее решение этого вопроса?

— Вы абсолютно верно подметили, что наличие в странах СНГ биологических лабораторий в той или иной степени подконтрольных Министерству обороны США — это проблема. Более того, я считаю, что это не проблема, а угроза. Но здесь, конечно, нужно проявлять хладнокровие, выдержку, терпение и главное — настойчивость. Азербайджан без малого 30 лет шел к возвращению своих территорий. И настойчивость азербайджанского народа была вознаграждена. Так и здесь, нужно использовать весь арсенал дипломатических средств для того, чтобы разъяснять нашим партнерам, почему Россия считает угрозой происходящее. Я сторонник диалога. При этом диалога не только с высшим политическим руководством стран, но и прямого диалога с гражданами. Необходимо объяснять и разъяснять нашу позицию. В этом вопросе не должно быть места манипуляциям, домыслам и страшилкам. Нужен честный и откровенный диалог. Все же в прошлом мы граждане одной страны, и я этим горжусь.

В. Мансуров