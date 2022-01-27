Запад, вопреки планам Кремля, не испугался

Итак, Россия получила «письменный ответ» от США и НАТО на свой ультиматум, но вряд ли этот ответ ей понравится. На Западе выразили, конечно, готовность обсуждать с Москвой «конкретику»: контроль над вооружениями, повышение транспарентности военной деятельности (в том числе учений), снижение рисков и т.д. Но это тема обоюдоострая: Запад уже давно и не без оснований обвиняет Россию в нарушении «Венского документа» о «прозрачности» военных учений. Кроме того, США и НАТО, отметив, что они в курсе насчет «озабоченностей» России, предъявили России свой ультиматум. Генсек НАТО Йенс Столтенберг потребовал вывести российские войска из Украины, Грузии и Молдовы. В США припомнили Москве свои «озабоченности», а это и вмешательство в выборы, и эскалация напряженности вокруг Украины, и многое другое.

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И самое главное, и Энтони Блинкен, который «раскрывал» детали письменного ответа США, и генсек НАТО Йенс Столтенберг категорически отвергли главное требование России — отказаться от расширения НАТО и вообще вернуться к «границам 1997 года». Позиция США и НАТО осталась неизменной: каждая страна имеет право самостоятельно решать, в какие союзы ей входить и как обеспечивать свою безопасность. В переводе: не России решать, вступать ли в НАТО Украине или Грузии. Более того, вопреки распространённому убеждению, в уставе НАТО нет пункта, который бы запрещал вступление в альянс стран с территориальными конфликтами. Иначе членами НАТО никогда не стали бы ни Турция, где СССР никогда до конца не отказывался от притязаний на шесть восточноанатолийских вилайетов и позволял Армении малевать на своем гербе Агры-Даг, ни родина нынешнего генсека НАТО Норвегия, где территориальный спор по поводу раздела Баренцева моря удалось разрешить только в нынешнем веке, ни даже Великобритания с Северной Ирландией и Фолклендскими островами. Никто, конечно, не отменял наличия (или отсутствия) политической воли и желания (или нежелания) принять в альянс страну в состоянии реальной войны, но, как подчеркивают в штаб-квартире НАТО, ни одна страна, не входящая в альянс, не может закрыть туда кому-то дорогу. Да и, честно говоря, трудно было представить себе, чтобы на Западе всерьез рассматривали требование Кремля вернуть НАТО к границам 1997 года и испрашивать разрешения на свою военную деятельность за пределами России, а тем более на территории стран, уже ставших членами блока. Хорошо, конечно, что в Кремле не потребовали возвращения к границам 1987 года с Берлинской стеной, но такой «креатив» вряд ли понял бы даже герр Шредер.

Но самое печальное для РФ состоит в том, что Запад, вопреки планам Кремля, не испугался, не «сдулся» и не стал уходить из Восточной Европы так же, как ушел из Афганистана, на что и рассчитывали в первопрестольной. Страны-члены альянса не только отправляют оружие в Украину. Дополнительные контингенты натовских войск перебрасываются в страны Восточной Европы, те самые, где Россия требовала прекратить всю военную деятельность. Это не только оборона восточного фланга, но и недвусмысленная демонстрация. Более того, даже если нового витка российской агрессии против Украины и удастся избежать, давление на Кремль, в том числе и военное, будет только расти. География учений — наглядное тому подтверждение: НАТО проводит маневры и в Средиземном море, и в Арктике.

Так что теперь уже черед Москвы привыкать к этой новой реальности и искать выход. Вряд ли случайно, что именно теперь на авансцену выпустили Дмитрия Медведева, бывшего президента, а ныне —заместителя секретаря Совета безопасности, с рассуждениями в стиле «никто не хочет войны между Россией и НАТО». Москва явно снижает риторику

Вопрос лишь в том, убедят ли эти маневры Запад. Тем более что Медведев не обладает сегодня в РФ реальной властью. К тому же именно он был президентом России во время нового витка агрессии против Грузии. Так что вряд ли российская игра в «доброго и злого полицейского» поможет Кремлю избежать «ответки» Запада.

Отдел политики Minval.az