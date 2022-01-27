США отправили на Украину штурмовые гранатометы

США передали Украине ручной гранатомет M141 Bunker Defeat Munition (BDM), предназначенный для уничтожения защищенных целей на небольших расстояниях, передает «Лента.ру» со ссылкой на The Drive.

В публикации сообщается, что M141 BDM представляет собой однозарядную пусковую установку, снабженную неуправляемым 83-миллиметровым реактивным снарядом, способным пробивать бетонные фортификационные сооружения и земляные заграждения.

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Издание напоминает, что штурмовой M141 BDM является производным от гранатомета Mk 153 Shoulder-Launched Multipurpose Assault Weapon (SMAW). Первый, в отличие от второго, использует осколочно-фугасный снаряд с эффективной дальностью стрельбы до 250 метров. Согласно The Drive, M141 BDM напоминает современный вариант устаревшего одноразового ручного противотанкового гранатомета M72 Light Anti-Tank (LAW).