Китай призвал США воспринять всерьез опасения Москвы по безопасности

Министр иностранных дел, член Госсовета КНР Ван И заявил, что власти Китая призвали США серьезным образом отнестись к озабоченностям России в сфере безопасности и учесть их. Об этом он сказал во время телефонного разговора с американским госсекретарем Энтони Блинкеном, передает «Газета.ру».

«Разумные опасения России в сфере безопасности должны быть восприняты всерьез и урегулированы», — заявил Ван И, слова которого приводятся на сайте МИД КНР.

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