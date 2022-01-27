Украинский военный расстрелял сослуживцев и сбежал

В украинском городе Днепр солдат срочной службы забрал автомат АК-47 из оружейной комнаты и открыл стрельбу в караульном помещении, где находились более 20 человек. Об этом сообщают украинские СМИ.

Отмечается, что инцидент произошел примерно в 03.50 27 января, на территории Южного машиностроительного завода. В руках 20-летнего солдата был автомат и около семи тыс. патронов. В момент стрельбы два человека успели выбежать на улицу и вызвать медиков.

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По предварительным данным, погибли четверо человек, еще один получил ранения.

«Введен план «Сирена». Автоматчика еще не нашли, вероятно, он перелез через забор. Последний раз его видели на улице Макарова возле ракетно-космического колледжа. Он был одет в камуфляжную форму и под ней может прятать автомат», — сообщает издание «Информатор».

В настоящее время на месте происшествия работает спецотряд «ТОР», территория оцеплена.