В Казахстане арестовали экс-главу КНБ Масимова и его зама

Бывший председатель Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана Карим Масимов и его зам Ануар Садыкулов, подозреваемые в государственной измене и действиях, направленных на насильственный захват власти, взяты под стражу, сообщили РИА Новости в КНБ.

«В отношении Масимова К.К. и Садыкулова А.Т. санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей. В отношении Ергожина Д.Е. рассматривается вопрос об избрании меры пресечения», — говорится в ответе комитета на запрос агентства.

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В нем также сообщается, что материалам уголовного дела присвоен гриф «совершенно секретно». В соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса, данные досудебного расследования не подлежат разглашению.